Обесточены 25 населенных пунктов в регионе.
В результате обстрелов армии Российской Федерации 99 841 житель Луганской области остаются без света: россияне беспощадно уничтожают энергосистему региона.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах: в 22 полностью и в 5 частично. В общей сложности без топлива около 32 550 абонентов.
Как сообщалось, что за минувшие сутки, 22 марта, в Луганской области повреждено 15 домов: 12 многоквартирных и частных, а также хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры. Кроме того, в Рубежном русский с наряд попал в многоэтажку. Снаряд разорвался на пятом этаже. Прибывшие на место траедии спасатели нашли троих погибших: двое из них дети.
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