В Луганской области более 95 тыс. человек не имеют света и почти 41 тыс. — газа

В Луганской области более 95 тыс. человек не имеют света и почти 41 тыс. — газа

Частично ограничена подача воды в Северодонецк.

В результате обстрелов армии Российской эдерации в Луганской без электроэнергии находятся еще 95 312 потребителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В настоящее время специалистам удалось восстановить электроэнергию в домах 6200 потребителей. Впрочем, до сих пор обесточены 32 населенных пункта области: 12 частично, а 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населённых пунктов, а это около 41 000 абонентов. В целом в области нет 23 населенных пункта полностью, а пять — частично.

По словам руководителя Луганской ОВА, из-за порыва на магистральном водоводе частично ограничена подача воды в Северодонецк. Также ограничена работа Северодонецкой ТЭЦ.

Как сообщалось, на территории Луганской области во время действия военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00 установлен специальный режим светомаски. Кроме того, запрещено посещение населением лесов и въезд в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, за исключением должностных лиц.

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