Несколько десятков оккупантов "затрехсотили" на Запорожье.

Армия Российской Федерации продолжает нести значительные потери в войне в Украине. На временно оккупированных территориях восточных областей враг обустраивает новые места для лечения раненых солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в строительстве 24 декабря.

Оупационные власти перепрофилируют больницы в Беловодске и Марковке Луганской области в военные госпитали. Такая же участь постигла хирургическое отделение районной больницы Старобельска. К слову, 19 декабря туда привезли около сотни раненых российских военнослужащих.

Кроме того, 22 декабря в Запорожской области были уничтожены две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих армии РФ получили ранения. Генштаб уточняет информацию о ликвидированных оккупантах.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили ряд атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях. В частности, у Бахмута и Марьинки. Армия агрессорки России нанесла три ракетных и десять авиационных ударов, а также 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Читайте также:

Карта войны на 23 декабря: обстрелы Донбасса