В Луганской области десантники уничтожили позицию оккупантов и боекомплект (видео)

Десантники показали, как ликвидируют российских захватчиков в Луганской области.

В Луганской области украинские десантники с помощью ударного дрона нанесли поражение по позиции российских захватчиков.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Так, на видео зафиксирована боевая работа воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в одном из районов Луганской области.

"С помощью ударного дрона было нанесено поражение по живой силе противника. А впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект (на видео зафиксирована его детонация)", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки россиян около более 20 населенных пунктов в Луганской и Донбассе.

По состоянию на 16 декабря Россия потеряла в Украине около 97 270 солдат.

Российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных из-за значительных потерь среди личного состава.

Читайте также: