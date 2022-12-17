В Луганской области десантники уничтожили позицию оккупантов и боекомплект (видео)

Десантники показали, как ликвидируют российских захватчиков в Луганской области.
В Луганской области украинские десантники с помощью ударного дрона нанесли поражение по позиции российских захватчиков.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Так, на видео зафиксирована боевая работа воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в одном из районов Луганской области.
"С помощью ударного дрона было нанесено поражение по живой силе противника. А впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект (на видео зафиксирована его детонация)", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки россиян около более 20 населенных пунктов в Луганской и Донбассе.
По состоянию на 16 декабря Россия потеряла в Украине около 97 270 солдат.
Российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных из-за значительных потерь среди личного состава.
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