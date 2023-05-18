В Луганской области гвардеец с позывным "Лютый" приземлил редкий вражеский беспилотник: фото

В Луганской области идут жесткие бои за город Кременная, но наши воины дают достойный отпор врагу. Гвардеец с позывным "Лютый" после очереди из пулемета увидел, что выбил не только личный состав противника вокруг бронированной техники, но и вражеский дрон.

Гвардеец рассказывает, что это довольно редкий экземпляр, и был приземлен с помощью стрелкового оружия. Беспилотник "Элерон" является комплексом для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные из этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Сил обороны Украины", — рассказал гвардеец 31 Бригады Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Британии подтвердили, что ВСУ уже применяют ракеты Storm Shadow.

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