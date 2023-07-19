В Луганской области из дрона "минусовали" командира оккупантов с позывным "Ташкент" — фото

Под Луганском был ликвидирован российский командир оккупантов Денис Иванов.

Вооруженные силы продолжают успешную работу по уничтожению врага на территории Украины. Очередное подтверждение этому – смерть командира бригады оккупационной армии РФ Дениса Иванова с позывным "Ташкентом" в Луганской области.

Смерть оккупанта также подтвердили российские пропагандисты на ТВ и Telegram-каналах, пишет военный ВСУ Анатолий Штефан.

По данным пропагандистов, "Ташкент" после полномасштабного вторжения РФ в Украину воевал в районах Рубежного и Северодонецка.

Иванову было 42 года, до своего дня рождения оккупант не дожил неделю. Он был убит в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле.

Напомним, диктатор Владимир Путин после того, как ему рассказали о ликвидированных в Украине российских военных, попросил передать "привет им всем".

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