В Луганской области из психоневрологического интерната эвакуировали более 120 человек пожилого возраста

В Луганской области из психоневрологического интерната эвакуировали более 120 человек пожилого возраста

Подопечных заведения вывезли на Буковину.

В субботу, 26 марта, удалось эвакуировать 124 подопечных Попаснянского областного психоневрологического интерната.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате атак российских оккупантов были практически уничтожены жилые помещения интерната. В момент обстрела персонал и подопечные находились в укрытии. Именно поэтому людям удалось выжить.

“Эти 124 человека, прежде всего, пожилые люди и требуют особого ухода. Поэтому, как только появилась возможность воспользоваться "гуманитарным коридором", мы вывезли их в итоге в Черновицкую область. Как видите, чтобы не умереть от "русского мира", социально уязвимые жители Луганской области нашли убежище на западе Украины", — отметил Гайдай.

Как сообщалось, 11 марта российская армия из танка в упор расстреляла дом престарелых в Кременной. 56 человек, доживавших свой возраст в этом заведении, погибли на месте.

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