В Луганской области из рядов оккупационных войск сбежали "зеки", которых прислали для усиления — Генштаб

Оккупанты должны были усилить одно из своих подразделений в районе Сватового.

На фронте в Украине от россиян сбежали около 20 бывших заключенных, которые должны были усилить одно из своих подразделений в районе Сватового в Луганской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Факт дезертирства произошел 25 мая – около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и сбежали в неизвестном направлении.

"В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются", — отмечает Генштаб.

Напомним, с 24 февраля 2022 года по 27 мая 2023 года ВСУ уничтожили 206 200 солдат армии Российской Федерации.

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