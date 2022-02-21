В Луганской области из-за минометного обстрела боевиков прекращены поставки газа в населенный пункт

В Луганской области из-за минометного обстрела боевиков прекращены поставки газа в населенный пункт

Повреждения от попадания мин и осколков получили здание и оборудование газоснабжающей установки, жертв нет.

В понедельник, 21 февраля, Лобачевскую установку комплексной подготовки газа (УКПГ) в Луганской области обстреляли из минометов пророссийские боевики.

Об этом сообщили на официальном сайте "Нафтогаза"

В результате шести попаданий мин и осколков была повреждена установка одоризации, операторная, служебный автомобиль и гараж.

"Жертв и пострадавших нет, персонал (водитель и оператор) покинули территорию УКПГ", — сообщили в "Нафтогазе".

В результате повреждения оборудования УКПГ сейчас перекрыты поставки газа в село Лобачево Щастинского района.

Напомним, село Новогнатовка Волновахского района Донецкой области в ночь на 20 февраля попало под обстрел. Повреждены 14 домов мирных жителей.

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