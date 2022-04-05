В Луганской области из-за обстрелов горят жилые многоэтажки

Ликвидируют возгорание спасатели.

В Луганской области из-за интенсивных обстрелов боевиками произошло несколько пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, в Попасной обстрелы привели к возникновению пожара в жилом доме с шестого по восьмой этажи. В Северодонецке спасатели ликвидировали возгорания жилых домов и гаражей.

Пожар в квартире также произошел в Тошковце, а в Лисичанске деблакировали дверь и эвакуировали из жилого помещения человека.

Тем временем в поселок Нижнее чрезвычайники привезли местным жителям более четырех тонн воды.

"Сотрудники ГСЧС продолжают помогать мирному населению и развозить гуманитарные наборы до укрытий. Обесточенными остаются 30 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске”, — рассказали в ГСЧС Украины.

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