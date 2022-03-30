Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Луганской области из-за обстрелов оккупантов поврежден газопровод

Дата публикации
Просмотры
88
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Луганской области из-за обстрелов оккупантов поврежден газопровод

ГСЧС

29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром в районе Пролетарска.

В Луганской области из-за вчерашних обстрелов россиян поврежден газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарска.

Без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Привилегии, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Восстановительные работы начнутся сегодня утром.

Напомним, оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск.

Читайте также:

Следующая публикация