В Луганской области Красный Крест обустроил медицинский пункт для больных пациентов (фото)

Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске.
В защищенном подвальном помещении в Лисичанске Луганской области врач и медицинская сестра, являющиеся волонтерами Красного Креста Украины, начали прием больных пациентов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В этом пункте медики осматривают людей, консультируют и выдают жизненно необходимые лекарства, поступающие в город с гуманитарным грузом.
"В Лисичанске от длительных обстрелов повреждено много медицинских учреждений. Люди, скрывающиеся в бомбоубежищах, не имеют быстрого доступа к медицинским услугам. Сверхтяжелые условия проживания в укрытиях, обострение хронических болезней и появление новых заболеваний представляют опасность для здоровья. Поэтому волонтеры Лисичанской городской организации "Красного Креста Украины и решили организовать этот временный медицинский пункт", — отметила председатель Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.
Тем временем оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений, но ВСУ заставили их отступить.
Напомним, украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала.
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