В Луганской области медучреждения переполнены оккупантами: в Новоайдаре переоборудовали детскую больницу

В захваченных городах Луганской области больницы переполнены ранеными российскими оккупантами. В Новоайдаре под военный госпиталь переоборудовали даже детскую больницу.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, из-за большого количества раненых в Новоайдаре под военные госпитал перепрофилируют гражданские медицинские учреждения. Дошли оккупанты до того, что переоборудовали даже детскую больницу.

"Ничего не сообщают жителям так называемой "республики" о значительных потерях россиян на Слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2 участвующих в боевых действиях армейского корпуса оккупационных войск спешно выведены и подлежат расформированию", — рассказал руководитель области.

Гайдай также отметил, что оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. Для "охоты" за мужчинами они используют микроавтобусы с надписью "Продам".

Как сообщалось, враг пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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