Мобилизированные заключенные в Луганской области воруют оружие и убегают, не желая воевать за захватчиков. Куда сбывают это оружие, пока неизвестно.

Во временно захваченной Луганщине мобилизованные в ряды оккупантов "зеки" воруют оружие у "своих" и убегают. В последний раз такой случай произошел в Антраците.

Об этом рассказали в Луганской ОВА.

Отмечается, что россияне все чаще стали хранить боекомплекты в грузовиках – склады формировать боятся. В частности, многие такие автомобили заметили жители Алчевска. Ночью боекомплекты из них загружают в меньшие средства для оперативной доставки на фронт.

"Есть случаи, когда исчезает оружие. Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись – нашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время – неизвестно", — говорят в Луганской ОВА.

Между тем в Сватовом тем, кто выехал, руководители рассылают сообщения с требованием вернуться на работу. В случае невозвращения угрожают увольнением.

Напомним, в Луганской области в плен украинским военным сдался 21 мобилизованный россиянин. Группа новоиспеченных оккупантов из Москвы и Московской области жалуется, что командование их бросило, а свои же войска обстреливали.

Между тем, по словам главы Луганщины Сергея Гайдая, подразделения ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вглубь временно оккупированной территории Луганской области. В течение месяца следует ожидать хороших новостей с этого участка фронта. При этом глава ОВА подчеркнул, что освобождение территории дается нашим защитникам непросто и об этом следует помнить.

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