В Луганской области начали подавать газ "без специфического запаха": что произошло

В Луганской области начали подавать газ "без специфического запаха": что произошло

В Луганской области людям начали подавать газ, у которого нет специфического резкого запаха.

С 1 мая из-за полномасштабного российского вторжения на территорию Украины потребителям Луганщины начали подавать газ без одоранта, поэтому он не имеет специфического резкого запаха.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО "Луганскгаз" о рисках и усложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей. Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины", — говорится в сообщении.

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Граждан призывают быть крайне осторожными, соблюдать правила безопасного использования природного газа.

К слову, Одорант — вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, или по которому определяют места истечения. Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают резкий запах.

Напомним, оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, в результате чего погибла пациентка.

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