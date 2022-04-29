В Луганской области нашли мертвым предателя, который сотрудничал с оккупантами

В Луганской области нашли мертвым предателя, который сотрудничал с оккупантами

Во временно оккупированном городе Новоайдар Луганской области обнаружили мертвым местного коллаборанта Павла Шароградского.

Предателя Украины похитили военные в российской форме, после чего его нашли застреленным.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Павел Шароградский еще до полномасштабного нападения РФ на Украину был "общественным деятелем". Ранее он работал директором коммунального предприятия Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь". Несмотря на то, что у Шароградского не было никаких официальных доходов, он демонстрировал, что живет роскошно.

"После оккупации Новоайдара предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами. Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ", — говорится в сообщении.

После похищения изменника Украины нашли мертвым.

Против Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Продолжается следствие.

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