В Луганской области не хотят лечить раненых наемников "Вагнера": те больные ВИЧ и сифилисом

Армия РФ продолжает нести значительные потери в войне против Украины. В больницу во временно оккупированной Луганской области доставили около 300 раненых наемников "Вагнера".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Отмечает, что вагнеровцев доставили в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного в Луганской области. Однако лечить их никто не желает.

"Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — подчеркивают в своде.

Как сообщалось, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. Так, в Краснодаре заключенных активно вербуют в состав частной военной компании "Вагнера".

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