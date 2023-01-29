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В Луганской области не хотят лечить раненых наемников "Вагнера": те больные ВИЧ и сифилисом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1488
Время на прочтение
1 мин
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В Луганской области не хотят лечить раненых наемников "Вагнера": те больные ВИЧ и сифилисом

Фото: Associated Press

оккупанты несут потери.

Армия РФ продолжает нести значительные потери в войне против Украины. В больницу во временно оккупированной Луганской области доставили около 300 раненых наемников "Вагнера".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Отмечает, что вагнеровцев доставили в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного в Луганской области. Однако лечить их никто не желает.

"Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", — подчеркивают в своде.

Как сообщалось, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. Так, в Краснодаре заключенных активно вербуют в состав частной военной компании "Вагнера".

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Дата публикации
Просмотры
1488
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