В Луганской области не утихают обстрелы российских оккупантов: бьют по домам людей

От ударов помещения не только разрушаются, в них также возникают пожары.

В Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью 13 марта россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят в тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков. Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А россияне это сделали, целенаправленно. В Кременной", — подчеркнул глава Луганской области.

По предварительным данным, в Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке в четырех домах возникли пожары. В Попасной один дом полностью разрушен. Кроме того, в городе перебит газовод.

По словам Гайдая, количество жертв и потерпевших уточняется.

К слову, накануне из Лисичанска и Северодонецка, сильно пострадавших от обстрелов российской армии, удалось эвакуировать более 300 женщин и детей.

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