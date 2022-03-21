В Луганской области не утихают обстрелы российских оккупантов: ранены два человека

В Луганской области не утихают обстрелы российских оккупантов: ранены два человека

В результате обстрелов разрушены 12 жилых домов.

Российская армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты в Луганской области, но они удерживают оборону.

Об этом утром 21 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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За прошедшие сутки, 20 марта, оккупанты страны агрессорки России открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Камышевасу. Во время вчерашних обстрелов погибших обнаружено не было. Ранения получили двое жителей в Попасной и Камышевахе. Из-под завалов удалось спасти пятеро человек.

В результате обстрелов врага за сутки повреждено или разрушено около 20 объектов, из которых три многоквартирных и девять частных жилых домов. Кроме того, повреждены продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Наши города крепко держат оборону, Вооруженные силы Украины бьют врага. Попытки армии РФ захватить большие населенные пункты бесполезны, поэтому они избрали тактику террора мирного населения. Это Россия, от нее другого ждать не нужно», – подчеркнул Сергей Гайдай.

Как сообщалось, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в страну-агрессорку, Российскую Федерацию. У людей отнимают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

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