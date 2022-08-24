В Луганской области некоторые разрушенные города нужно отстраивать с "нуля" — Гайдай

Российские оккупанты в Луганской области некоторые города равняли с землей.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что россияне во время наступления разрушали все на своем пути. Именно поэтому некоторые населенные пункты после деоккупации предстоит восстанавливать практически с "нуля".
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, пишет "24 канал".
"Я видел своими глазами, что российская армия сделала с нашими городами. Некоторые настолько уничтожены, что надо отстраивать их "с нуля". Я готов к этому и как только мы начнем деоккупацию, у нас уже есть планы, ведутся определенные переговоры", – говорит председатель области.
По его словам, самым трудным шагом будет разминирование территорий. Кроме того, Луганщина взяла на себя рекордное количество боеприпасов, которого еще не было ни в одной войне, подчеркнул Гайдай.
Как сообщалось, в конце июня украинские защитники вынуждены были отойти от Северодонецка. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечает, что ВСУ тогда не "сдали" город. Украинские воины стойко удерживали регион. Впрочем, россияне имели преимущество в оружии и уничтожали все позиции Вооруженных Сил.
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