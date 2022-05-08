В Луганской области обесточены 38 населенных пунктов, оккупанты уничтожают объекты водной инфраструктуры — Гайдай

В Луганской области более 123 тысяч потребителей находятся без электроэнергии, также враг начал разрушать объекты водной инфраструктуры.

Захватчики также перебили высоковольтные линии.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Также читайте Российские оккупанты обстреляли село в Луганской области: под завалами дома оказались 11 человек

"Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 123 154 потребителя находятся без электроэнергии", — говорится в сообщении.

Высоковольтная линия была перебита 4 мая артиллерийским обстрелом оккупантов.

"Из-за этого без электроэнергии остались около 30 тысяч потребителей Северодонецка, Лисичанска, населенных пунктов Горной и Попаснянской общин. Как только стих огонь врага, аварийная бригада смогла обследовать поврежденный участок и частично восстановить электроснабжение людям", — отметил он.

После частичного восстановления электроэнергии в Луганской области в результате перебоя Сергей Гайдай сообщил о повреждении врагом Попаснянского районного водоканала.

"Централизованное водоснабжение отсутствует. За сутки спасателями доставлено населению 73 тонны воды", — написал Гайдай.

Напомним, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села. Погибли, по предварительным данным, 60 человек.

Враг непрерывно обстреливает Луганскую область - обновленные оперативные новости на 1 мая

Читайте также: