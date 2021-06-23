В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов, который террористы обустроили в 2014 году

Боевики закопали оружие и боеприпасы в городе Счастье.
В Луганской области СБУ обнаружили схрон боеприпасов, который принадлежал террористам незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оккупанты устроили тайник еще в 2014 году. Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.
Среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.
Также обнаружили:
- 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 90 зарядов к минометным минам калибра 82 мм;
- более 400 патронов различного калибра;
- подрывник артиллерийского снаряда.
Напомним, что в Луганской области разоблачили ексбойовика, который служил в Нацполиции.