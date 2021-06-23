В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов, который террористы обустроили в 2014 году

В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов, который террористы обустроили в 2014 году

Боевики закопали оружие и боеприпасы в городе Счастье.

В Луганской области СБУ обнаружили схрон боеприпасов, который принадлежал террористам незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оккупанты устроили тайник еще в 2014 году. Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

Среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Также обнаружили:

12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;

90 зарядов к минометным минам калибра 82 мм;

более 400 патронов различного калибра;

подрывник артиллерийского снаряда.

Напомним, что в Луганской области разоблачили ексбойовика, который служил в Нацполиции.

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