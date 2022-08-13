В Луганской области "охотятся" на мужчин-призывников: россияне используют новые методы принудительной мобилизации

Россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации в оккупированных городах Луганской области. Ищут захватчики мужчин призывного возраста, которых в регионе осталось немного.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты или местные предатели во время обходов многоэтажек втираются в доверие к пожилым людям. Им предлагают небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах-призывниках.

Оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, ожидающих, что кто-то из мужчин или выйдет, или попытается вернуться домой.

Гайдай отмечает: большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигаются внутри города только в балаклавах. Так они стараются быть неопознанными соседями и знакомыми, на которых они и охотятся.

Напомним, шахты в оккупированных населенных пунктах Луганской области на грани закрытия. Во временно захваченной россиянами области не хватает рабочих. Ведь в регионе началась принудительная мобилизация. Кроме того, чтобы выжить, люди вынуждены осваивать новые специальности или работать в несколько смен.

Также стало известно, что Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для продолжительной войны в Украине.

Недозахват Луганщины: рашистам не по зубам оккупировать весь регион. Сергей Гайдай в ТСН

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