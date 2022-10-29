В Луганской области оккупационные власти разрешили без оснований проводить обыски в домах людей — Гайдай

Российские оккупанты вводят новые порядки на временно захваченных территориях Луганской области. В частности, новая "власть" позволила без оснований проводить обыски в домах людей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты усилили в регионе комендантский час и разрешили так называемым правоохранительным органам проводить личный осмотр людей. Речь идет, о вещах, жилье, транспортных средствах мирных граждан. Кроме того, правоохранители имеют право задерживать людей и транспортные средства.

"То есть понравилась квартира – можно ее безосновательно обыскать, зайти что-нибудь интересное. Ну или ценное", — подчеркнул Гайдай.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в Краснопоповке на Кременщине ВСУ уничтожили около 20 российских военных, а 30 человек ранены.

Также Гайдай рассказал, что в оккупированном Беловодске россияне живут даже в детсадах.

Ситуация в Луганской области

Глава области Сергей Гайдай 5 октября заявил о начале деоккупации Луганщины. Пока он говорит, что каждый день ВСУ продвигаются на Луганском направлении.

В среду, 26 октября, ВСУ установили флаг в селе Невское. Этот населенный пункт расположен на границе Луганской и Харьковской областей. Во время освобождения населенного пункта в украинском плену оказались три оккупанта, еще 34 врага были уничтожены.

Тем временем оккупанты готовятся к обороне Попасной. В городе россияне возводят оборонные сооружения и вывезли из города людей в глубь области.

Кроме того, трассу Сватово-Кременная в Луганской области удалось взять ВСУ под контроль. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что "там идет боевая работа, о которой сообщат позже".

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