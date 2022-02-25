В Луганской области оккупант лезет в тыл, но его атаки отражаются: потери устанавливают

В Луганской области оккупант лезет в тыл, но его атаки отражаются: потери устанавливают

Речь идет о боях под Счастьем, Старобельском, Беловодском.

В Луганской области ведутся мощные бои с оккупантами.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины, враг отправляет диверсантов, стремящихся попасть в тыл войск.

"В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены", — говорится в сообщении.

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется. Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.

Напомним, сейчас бои продолжаются на подступах к Киеву близ Иванкова, где был взорван мост.