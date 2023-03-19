В Луганской области оккупанты хотят прорвать оборону, а Херсонщину терроризируют круглосуточно: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела по территории Корюковского района, из артиллерии и минометов. Без жертв и разрушений.

Сумщина: сегодня утром – обстрел Новослободской территориальной громады.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской громад. Били из минометов, артиллерии и АГС. Без потерь и разрушений среди мирного населения.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Волшебное, Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Каменское.

Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Харьковщина: на Слобожанском направлении под огнем врага находились населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук.

На Купянском направлении оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое.

В пгт Двухлетняя в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии.

В с. Яремовка Изюмского района двое мужчин, 71 и 29 лет, нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его на собственном подворье. Этот предмет сдетонировал. Оба получили ранения и госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах Кременной и Дибровы.

Совершил артиллерийские обстрелы Новоселовского, Невского и Белогоровки.

Со значительным количеством раненых захватчиков не в силах справиться ни местные врачи, ни партия гастролеров. Поэтому РФ увеличило количество отправленных на оккупированные территории медицинских работников.

Донетчина: за прошедшие сутки враг совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), вел огонь из РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", артиллерии, танков по населенным пунктам области.

Обстреляны: Константиновка, Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Кураховка, пгт Гостре, с.Бердичи, с.Новоукраинка, с.Карловка, с.Северное, с.Калиново.

Повреждены 92 жилых дома (из них 14 – многоэтажек), 26 гражданских автомобилей, 2 гаража, школа, детский магазин, админздание ГСЧС, 2 служебных автомобиля ГСЧС, здание коммунального предприятия, хозяйственное сооружение.

По области в сутки 3 погибших, 18 раненых.

Николаевщина: вчера в течение суток из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской громады. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

Также вчера вечером из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской громады. Пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются.

Херсонщина: войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 269 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Данные о последствиях уточняются.

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