В Луганской области оккупанты массово разрушают гражданскую инфраструктуру (фото)

Российские оккупанты нанесли по Луганщине ракетные удары. Из-за чего местные жители массово заявляют о разрушении гражданской инфраструктуры.

В Луганской области российские оккупанты массово разрушают гражданскую инфраструктуру. Местные жители только за сутки заявили о 12 нарушениях обычаев войны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как стало известно, в полицию поступило 12 обращений относительно нарушения обычаев войны, из которых 11 — касаются разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, разрушили оккупанты квартиры и частные домовладения местных жителей.

“Зарегистрировано четыре факта мародерства, среди них на территории, которая была оккупирована еще в 2014 году, а также из медучреждения Северодонецк. Захвачены два административных здания в Северодонецке и пгт Новопсков. За сутки, во время несения службы на блокпостах Донетчины, полицейские ГУНП в Луганской области проверили 222 транспортных средства и 503 граждан. В ходе проверок было обнаружено и изъято 425 патронов и 11 гранат”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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