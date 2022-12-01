Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Луганской области оккупанты массово совершают дезертирство

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1062
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Луганской области оккупанты массово совершают дезертирство

Фото: Associated Press

В Луганской области увеличилось количество дезертирств среди военнослужащих РФ.

В Луганской области увеличилось количество дезертиров среди российских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Ежедневно россияне задерживают около 50 дезертиров.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", — рассказал Алексей Громов.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов и сбили семь беспилотников. На 30 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 88 880 человек.

Читайте также:

Не Победимые: история Сергея, который остался работать в Николаеве и руководить отделением

Не Победимые: история Сергея, который остался работать в Николаеве и руководить отделением

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1062
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация