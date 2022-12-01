В Луганской области оккупанты массово совершают дезертирство

В Луганской области увеличилось количество дезертиров среди российских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Ежедневно россияне задерживают около 50 дезертиров.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", — рассказал Алексей Громов.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов и сбили семь беспилотников. На 30 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 88 880 человек.

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