В Луганской области оккупанты начали готовить к войне детей и придумали новый метод мобилизации — Гайдай

Жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Во временно оккупированных населенных пунктах области захватчики прибегают все к новым и новым методам мобилизации.

Об этом 22 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Я неоднократно рассказывал, к каким методам прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как вот на шахте в Должанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не с кем будет жениться. Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне", — отметил он.

Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения" "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста.

Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. По информации главы ОВА, их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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