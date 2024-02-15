В Луганской области оккупанты не в состоянии починить даже дорогу: в Сети показали видео

За десять лет во временно оккупированном Червоном Луче ситуация не изменилась.

Во временно оккупированном Хрустальном на Луганщине дороги, которые россияне якобы обещали улучшить, как и все вокруг приходит в упадок.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал блогер Денис Казанский.

"Дороги в оккупированном Красном Луче Луганской области. Парадный въезд в город. Как расцвет он за 10 лет без Украины. Как ухудшился с приходом русского мира. Недаром боролись", — риторически написал блогер.

На кадрах же видно, как по дороге пытается ехать автомобиль, однако проезжая часть вся состоит из ям разного диаметра и глубины. И что интересно, это не какой-то отдельный участок дороги – из дыр состоит весь путь, которым направлялся водитель.

В Луганской области оккупанты не в состоянии починить даже дорогу

Напомним, что Шойгу посетил командный пункт войск РФ в Луганской области.

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