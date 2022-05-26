В Луганской области оккупанты обстреляли девять населенных пунктов: горели дом культуры, квартиры и финучреждение

В Луганской области оккупанты обстреляли девять населенных пунктов: горели дом культуры, квартиры и финучреждение

В Луганской области 25 мая российские оккупанты обстреляли девять населенных пунктов.

Из-за обстрелов горели дома, квартиры, финучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, враг нанес удары по Лисичанску, Северодонецку, Новодружеску, Врубовке, Золотому, Тошковке, Екатериновке, Почечному, Горному.

В результате в Лисичанске горели дом культуры, квартиры, финучреждение и автомобили местных жителей. Последствия обстрелов были ликвидированы подразделениями ГСЧС. Разрушения получили также многоквартирные и частные дома. Пострадавших нет.

“В селе Устиновка Северодонецкого района вчера в результате обстрела, к сожалению, погибли два человека. Из-за постоянных обстрелов оккупантов Луганская область осталась обесточенной. Также отсутствует централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения продолжают развозить пожарно-спасательные подразделения ГСЧС области”, — отметили в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что в Житомирской области на блокпосте правоохранители обнаружили в микроавтобусе автомат, патроны и корпус гранаты.

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