В Луганской области оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, в котором были дети

В Луганской области оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, в котором были дети

Оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационный автобус, в котором находились 36 человек.

Несмотря на это, из Северодонецка и Лисичанска удалось эвакуировать 30 взрослых и 6 детей.

Об этом в своем Телеграмме сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых дети", — написал Гайдай.

По его словам, автобус с людьми попал под обстрел, ведь трассу еще атакуют россияне. Они открыли огонь из "Градов". По информации главы Луганской ОВ, никто не пострадал. Все люди уже в безопасности.

Кроме того, Гайдай отметил, что 17 мая были спасены 8 жителей Врубовки и 32 человека из Горной общины.

Напомним, российские войска обстреливают всю Донецкую область. Больше всего от российского оружия сегодня, 17 мая, пострадала Авдеевка.

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