В Луганской области оккупанты обстреляли школу, противотуберкулезный диспансер и жилые дома (фото)

В Луганской области оккупанты обстреляли школу, противотуберкулезный диспансер и жилые дома (фото)

В Луганской области 3 мая российские оккупанты из артиллерии обстреляли здания и жилые дома Лисичанска, Попасной, Золотого, Рубежного и Северодонецка.

Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, в Лисичанске оккупанты разрушили школу, противотуберкулезный диспансер и 12 домов. В городе чрезвычайники ликвидировали десятки пожаров — осложнялось это интенсивностью обстрелов и количеством пожаров, которые произошли одновременно в разных уголках города.

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“В Сиротином оккупанты попали в школу, в Северодонецке попали в торговый центр. Интенсивным обстрелам подверглись и Орехово, Рубежное, Попасное и Золотое. Там пылали целые жилые кварталы. За прошедшие сутки погибли два человека — женщина в Лисичанске и мужчина в Попасной. Еще двое лисичан получили ранения”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

ГСЧС Украины

Там также добавили, что спасатели продолжают развозить людям воду и гуманитарные наборы. А пиротехники обследуют территорию на наличие взрывчатых предметов.

Напомним, что россияне готовят "парад" на 9 мая в разрушенном Мариуполе.

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