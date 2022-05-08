В Луганской области оккупанты обстреляли жилые дома и школу: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 7 мая обстреляли населенные пункты Луганской области.
Из-за чего произошло несколько пожаров в жилых домах, а также разрушение общеобразовательной школы в пгт Белогоровка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как сообщается, в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание жилого дома. А в Северодонецке от обстрелов эвакуировали одного человека.
Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар по зданию общеобразовательной школы в пгт Белогоровка. В результате чего здание потерпело сокрушительные разрушения и занялось на площади 300 квадратных метров.
"По предварительной информации, в бомбоубежище школы находились местные мирные жители. В настоящее время из-под завалов спасены 30 граждан, есть погибшие и раненые. На месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские, разбирающие завалы. Ночью в селе Шепилово снаряд попал в двухэтажное здание, есть вероятность, что под завалами находятся люди, спасатели работают на месте”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Напомним, что за сутки враг обстрелял 19 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые гражданские.
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