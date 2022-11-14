В Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения — Генштаб

Из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области армия России планирует вывезти всех гражданских жителей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации командования Генштаба, враг намерен вывезти людей из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное в глубь временно оккупированных территорий.

"В городе Мариуполь оккупационные власти, вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения, осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды. Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца", — добавили в Генштабе. ВСУ.

Ситуация в Донецкой области: что известно

Напомним, кафиры штурмуют Донетчину, но их потери огромны, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Это сейчас одно из самых горячих направлений, где ведутся боевые действия.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, РФ на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. офицерского состава и солдат.

Командование ВСУ отмечает, что враг пытается захватить Соледар.

Последние несколько суток Вооруженные силы Украины имеют существенный прогресс у Бахмута Донецкой области – прорвали линию обороны и значительно продвинулись вглубь – где-то на 2 км, где-то на 5 км.

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