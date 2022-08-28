В Луганской области оккупанты подготовили методичку для учителей к 1 сентября – разведка

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" подготовили для учителей методичку с рекомендациями о проведении в школах первого урока на тему "Моя история".

Методичка содержит детальный план проведения урока и вобрала все нарративы российской пропаганды об истории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Она практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена", – говорится в сообщении.

В разведке проанализировали некоторые цитаты из методики:

"Запад, чувствующей себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малороссы) и белорусы – восточные славяне, наследники Древней крестной в Херсонесе князем Владимиром".

Фото: ГУР Минобороны

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу, отметили в разведке.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области россияне любыми способами принуждают родителей, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Кроме того, давят захватчики и на учителей.

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