В Луганской области оккупанты попали в насосную станцию: несколько городов остались без воды

В Луганской области оккупанты попали в насосную станцию: несколько городов остались без воды

Оккупанты в Луганской области попали в насосную станцию, которая подает воду в Лисичанск, Новодружеск и Привиль.

Все эти населенные пункты остались без воды, однако ремонтные работы уже продолжаются.

Об этом в своем Телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая заживляет насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, Новодружеска и Привилегии.

"Сейчас этот объект обесточен – централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует. Продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения", — отметил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты временно контролируют 80% территории Луганской области. Если Украина не будет сопротивляться, Россия не остановится на достигнутом и будет продвигаться дальше.

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