В Луганской области оккупанты повредили магистральный газопровод высокого давления: без газоснабжения остались 46 населенных пунктов

В Луганской области оккупанты повредили магистральный газопровод высокого давления: без газоснабжения остались 46 населенных пунктов

В Луганской области российские оккупанты во время обстрела повредили магистральный газопровод высокого давления, горела трансформаторная подстанция.

Без голубого топлива осталось около 5,5 тысяч абонентов Горной и Попаснянской общин.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

“Россияне не только убили шестерых жителей общины и разрушили жилые дома, но и нанесли значительный ущерб остаткам инфраструктуры. В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Также пламя охватило трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели обуздали, а вот удастся ли починить – посмотрим. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка”, — написал Сергей Гайдай.

Он также добавил, что без газоснабжения остались 46 населенных пунктов – а это 113 510 абонентов. Обесточены 38 населенных пунктов – 114 155 потребителей.

Напомним, что на Пасху оккупанты обстреляли из "Градов" Алексеевку на Харьковщине.

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