В Луганской области оккупанты пытаются снова захватить Белогоровку: Гайдай рассказал о важности поселка

В Луганской области российская армия пытается вернуть под свой контроль Белогоровку. Поселок выступает для оккупантов своеобразным плацдармом.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Что касается Белогоровки, то для них (россиян – Ред.) – это определенный плацдарм и плюс они понимают: если Белогоровку они не смогут захватить, то тогда следующим населенным пунктом может быть уже Лисичанск", – говорит он.

Следует отметить, что об уходе Белогоровки стало известно 19 сентября. оккупанты полностью разрушили поселок. На момент увольнения там проживало 15 человек.

По его словам, оккупационное военное руководство поставило задачу прорвать украинскую оборону в Луганской области. Впрочем, убежден Гайдай, под давлением ВСУ россияне будут покидать регион.

"Ежедневно продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед — к освобождению Луганщины, хотя продвижение не так стремительно, как нам хотелось бы", — подчеркнул руководитель Луганщины.

Также Гайдай рассказал, что россияне не забирают погибших, которых ВСУ уничтожили вблизи села Макеевка Сватовского района. Он объяснил это тем, что за погибших оккупантов в РФ обещали платить денежные компенсации, а "нет тела — нет "Лады".

Напомним, руководитель Северодонецкого РВА Роман Власенко говорит, что сейчас в Луганской области и самые активные боевые действия происходят вокруг Сватового. Впрочем, контрнаступление украинских Вооруженных Сил Украины в регионе замедлилось из-за погодных условий.

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