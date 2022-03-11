В Луганской области оккупанты сбежали от ВСУ, оставив свои гранаты и зенитную установку: фото

ВСУ и пограничники пообещали "вернуть врагу их патроны".
В Луганской области деморализованные российские оккупанты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку. Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не так, как врагу понравится. Пограничники вместе с другими составляющими сил обороны продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти", – говорится в сообщении.
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