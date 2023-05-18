В Луганской области оккупанты создали лагеря из резервистов из РФ — Маляр

По данным Анны Маляр, на сегодняшний день в указанных лагерях находится более 800 человек.

Россияне пытаются создать резервы из местных жителей временно оккупированных территорий Украины и России. В частности, вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка Луганской области обустроено несколько лагерей, в которые под конвоем из РФ доставляются завербованные заключенные и арестованные жители с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", – рассказала она.

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По данным Маляр, на сегодняшний день в указанных лагерях находится более 800 человек. С ними проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые планируется завершить в течение месяца.

"После прохождения заключенными курса боевой подготовки, с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", — добавила замминистра обороны.

Кроме того, Маляр рассказала, что в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики совершают облавы и задержания местных жителей.

"Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам", — пояснила она.

Напомним, в Луганске 15 мая ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет в результате взрыва в парикмахерской в центре города.

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