В Луганской области оккупанты укрепляются в ожидании приближения ВСУ

В последние недели интенсивность боевых действий на Луганщине несколько снизилась, однако Россия пытается подготовить новые оборонные рубежи на этом направлении для сдерживания Сил обороны.

Россияне имеют оборонные позиции на Луганщине, однако они слабее укрепления на Юге. Именно поэтому сейчас оккупанты пытаются укрепить эти рубежи.

Об этом рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 Каналу.

По его словам, для оккупационных войск Луганщина является важным логистическим центром, через который в больших количествах постоянно опрокидывают личный состав и боекомплект. Соответственно, в случае необходимости захватчики смогут относительно быстро перебросить свои подразделения на это направление.

"Что же касается дополнительных укрепрайонов, то Россия еще полгода назад начала строить вторую линию обороны в районе Старобельска. Настолько тщательной эшелонированной обороны, как в Запорожском направлении, в Луганской области нет. Но все равно вторую волну обороны оккупанты готовят, подключая туда технику и людей ", – сказал Гайдай.

Экс-чиновник отметил, если два месяца назад Россия пыталась атаковать "по всем фронтам", то сейчас на Луганщине масштаб ее наступлений уменьшился. Вероятно, это обусловлено тем, что оккупанты перебросили свои резервы на Авдеевское направление, ведь имеют там у них безумные потери.

Напомним, начальник службы завязей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал, что незадолго до выборов президента в РФ оккупантам нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а именно на одно из направлений – в Купянск, которое сейчас остается в повестке дня оккупационной армии. Враг преследует цель остановить движение ВСУ.

Читайте также: