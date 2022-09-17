В Луганской области оккупанты усилили проверки людей, а среди "руководителей "ЛНР" начались разборки — Гайдай

Оккупанты начали проверять людей даже на улицах захваченных населенных пунктов. Все чаще там появляются проукраинские открытки и желто-голубые ленты.

Об этом в эфире Fredom рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ужесточились превращения местных жители. В частности, у них проверяют мобильные телефоны – ищут разные переписки и фотографии.

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе — им повсюду видятся партизаны. На улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не будет" на чем ездить — системно имеют изрезанные колеса в автомобилях", — сообщил руководитель области.

Кроме того, начались внутренние разборки среди так называемого "руководства "ЛНР". "Вчерашний "прокурор" Горенко — Сгоренко. Да еще вместе с заместительницей", — подчеркнул Гайдай.

Он говорит, что россияне и коллаборанты опасаются "уже близко" деоккупации. "Ее чувствуют и сами оккупанты и коллаборанты, некоторые убежали, а некоторые отсиживаются в селах у границы, потому что Россия их не пускает", — говорит руководитель ОВА.

Как сообщалось, подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса". Представители этого батальона незаконного вооруженного формирования принимали участие в штурме населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Впрочем, раненым оккупантам после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале. Они ведь не имеют статуса регулярного военного формирования.

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