В Луганской области оккупанты в ЖК обстреляли врачей, приехавших на вызов к людям — фото

В Луганской области оккупанты в ЖК обстреляли врачей, приехавших на вызов к людям — фото

На момент обстрела врачи находились в специализированном медицинском транспорте.

Оккупанты 6 марта из градов обстреляли врачей в жилом комплексе "Камелот" г.Северодонецка. У медиков минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По данным Геращенко, на момент нападения оккупантов врачи как раз находились на выезде для оказания медицинской помощи жителям района. Советник главы МВД отметил, что в этом районе никогда не было военных объектов и военнослужащих.

"Врачи находились в специализированном медицинском транспорте и получили минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести", — добавил Геращенко.

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