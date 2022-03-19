В Луганской области оккупанты за сутки повредили до 40 домов: спасатели развезли людям гуманную помощь (фото, видео)

Медикаменты, еда, питьевая вода уже была доставлена в детскую больницу.

Оккупанты снова наносят мощные удары по мирным городам и селам Луганщины. Под обстрелами в течение суток находились Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Приволье, Золотое.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Как отмечается, только за сутки повреждено 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения.

Спасатели ГСЧС Луганской области вместе с органами власти, международными организациями и волонтерами продолжают развозить людям гуманитарную помощь. В частности, медикаменты, еда, питьевая вода уже была доставлена в детскую больницу.

Также гумнаборы получили и люди, вынужденные скрываться от россиян в подвалах.