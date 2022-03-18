В Луганской области оккупанты не выдержали бой с украинскими военными и скрылись, покинув оружие и технику

Российские военные понесли потери под Кременной Луганской области.
Украинские защитники захватили технику российских оккупантов в Луганской области — обнаружили 2 боевые машины пехоты и уничтожили из гранатомета одну БМП-1.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В ведомстве сообщают, что российские военные понесли потери под Кременной. Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику.
"Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев", — говорится в сообщении.
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