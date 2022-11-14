В Луганской области от оккупантов уже освобождены 12 населенных пунктов

В Луганской области ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" 14 ноября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Включая Макеевку, на Луганщине уже освобождены 12 населенных пунктов. Какое-то время область полностью была под оккупацией, поэтому для нас каждый освобожденный населенный пункт - это не только статистика, а огромное вдохновение и мотивация... Но продвижение идет непросто, каждый метр освобожденной Луганщины дается очень тяжело, ведь у россиян все же было время подготовиться и свести туда большое количество мобилизованных", — отметил он.

Глава ОВА добавил, что россияне продолжают ежедневно атаковать Белогоровку, которая уже полностью разрушена.

Гайдай также отметил, что в Луганской области наблюдается большое скопление новых мобилизованных и бывших заключенных, которых мобилизовали в состав "вагнеровцев".

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Следует отметить, что 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Он подчеркнул, что ВСУ, несмотря на атаки россиян, держат оборону и продолжают контрнаступление. В ноябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о тяжелых боях и продвижении украинских войск на Сватовском направлении. Тогда речь шла об освобождении 9 населенных пунктов региона.

13 ноября стало известно, что воины ВСУ освободили село Макеевка Сватовского района Луганской области. Таким образом, по состоянию на 14 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов области.

Напомним, в Генштабе сообщили, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне ведут наступательные действия. В то же время, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

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