В Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с самопровозглашенным "мэром" и его "заместителем"

В Луганской области местные партизаны обстреляли автомобиль с коллаборантами.

В транспортном средстве находились самопровозглашенный "мэр" Беловодска на Луганщине и его "заместитель".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как отмечается, местные коллаборанты получили ранения. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

"Беловодск – это Украина!" — подчеркнул Гайдай.

Напомним, пленный уроженец Луганска рассказал украинским военным, что оккупанты несут на востоке Украины огромные потери.

Читайте также: