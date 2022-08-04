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В Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с самопровозглашенным "мэром" и его "заместителем"

Дата публикации
Просмотры
2024
Время на прочтение
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В Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с самопровозглашенным "мэром" и его "заместителем"

Фото: Сергей Гайдай

В Луганской области местные партизаны обстреляли автомобиль с коллаборантами.

В транспортном средстве находились самопровозглашенный "мэр" Беловодска на Луганщине и его "заместитель".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как отмечается, местные коллаборанты получили ранения. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

"Беловодск – это Украина!" — подчеркнул Гайдай.

Напомним, пленный уроженец Луганска рассказал украинским военным, что оккупанты несут на востоке Украины огромные потери.

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