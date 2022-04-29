В Луганской области под огнем россиян Северодонецк, Лисичанск, Попасная, продолжаются бои за Орехово

В Луганской области под огнем россиян Северодонецк, Лисичанск, Попасная, продолжаются бои за Орехово

Российская армия не прекращает обстреливать города в Луганской области.

За прошедшие сутки под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная. Также продолжаются бои за Орехово.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Четыре раза оккупанты государства-террориста обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горной громаде громко почти непрерывно, подчеркнул глава области.

"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных сооружений. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь — гасить приходилось несколько часов", — говорится в сообщении.

Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Впрочем, получили отпор. "Однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, начались 65 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Ситуация на фронте – в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 29 апреля.

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