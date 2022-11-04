На Луганщине погиб доброволец из Тайваня, который воевал за Украину

25-летний тайваньский доброволец Джонатан Ценг погиб на войне с российскими оккупантами.

Об этом сообщает неправительственная организация Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб наш тайваньский побратим, Джонатан Ценг. Ему только исполнилось 25. Брат Украины служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь", – говорится в сообщении.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов пообещал сделать все возможное, чтобы этого героя помнили в Украине.

"У него остались родные. Наша боль — теперь и их. Наша война — тоже их. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы память о Джонатане оставалась на страницах украинской истории. В то же время в Украине нет представительства Тайваня. Джонатан любил Украину и был тайваньским патриотом. Поэтому никто не допустит, чтобы его тело попало к врагам Тайваня. Думаю, выводы здесь очевидны. Как и то, что мы должны сделать, чтобы почтить Джонатана, побратима, как украинский народ", – добавил он.

Напомним, что в селе Яковлевка Донецкой области погиб 27-летний военный Василий Погорелый из села Яковка Ивано-Франковской области.